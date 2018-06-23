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Задержаны трое членов преступной группировки


23.06.2018   15:32
Трое членов преступной группировки были задержаны в городе Сенаки (регион Самегрело – Земо-Сванети) по обвинению в разбое. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Задержанные – 44-летний С.К., 43-летний К.Т. и 26-летний Г.Б..

Следствие установило, что 19 июня обвиняемые ограбили жителя села Нокалакеви Сенакского района. Вооруженные огнестрельным оружием злоумышленники унесли из дома пострадавшего ювелирные украшения.

Также следствие установило, что 28 мая двое членов группировки ворвались в один из домов Мартвили. Злоумышленники ограбили двоих человек, которые там проживали.

В результате личного обыска и обыска домов задержанных полицейские изъяли три пистолета и боевые патроны. Кроме того, сотрудники МВД обнаружили часть вещей, которое унесли грабители.
Следствие по фактам МВД ведет по двум статьям УК Грузии – «разбой, неоднократно совершенный группой лиц с незаконным проникновением в помещение» и «противоправные приобретение-хранение огнестрельного оружия». В случае признания вины судом, каждому из обвиняемых грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.







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