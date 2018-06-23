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Россиянин пытался провезти оружие в Грузию


23.06.2018   15:49
Гражданин России, пытавшийся провезти огнестрельное оружие через таможенную границу Грузии, был задержан на пропускном пункте «Дарьял». Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Задержанный – 67-летний В.Е..

Следствие установило, что обвиняемый незаконно приобрел пистолет «Глок 17» в селе Дирби Карельского района. Оружие оказалось зарегистрировано на имя 27-летнего Ш.Д.. Этот пистолет обвиняемый на собственном автомобиле планировал доставить в Россию и продать там.

Мероприятия по выявлению и задержанию обвиняемого были проведены при сотрудничестве полицейских департаментов Кахетии и Шида-Картли, пограничной полиции, а также сотрудников Службы доходов Минфина Грузии на ТПП «Казбеги».

Полиция изъяла у обвиняемого пистолет в качестве вещественного доказательства. Уголовное дело по факту МВД начало сразу по двум статьям — «противоправные приобретение-хранение огнестрельного оружия» и «ввоз или вывоз через таможенную границу Грузии огнестрельного оружия». В случае признания вины судом, обвиняемому грозит от шести до девяти лет лишения свободы.







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