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Восемь граждан Шри-Ланки пытались незаконно пересечь границы Грузии


24.06.2018   15:03
Восемь граждан Шри-Ланки задержаны в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Сотрудники Погранполиции заметили нарушителей у грузино-турецкой границы в Аджарии, в пограничном секторе Горгасадзе. «Следствие установило, что обвиняемые пытались пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции в обход пограничного контрольно-пропускного пункта», - сообщили в ведомстве.

МВД возбудило уголовное дело по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц». Обвиняемым грозит от четырех до пяти лет тюрьмы.






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