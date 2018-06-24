Восемь граждан Шри-Ланки пытались незаконно пересечь границы Грузии

24.06.2018 15:03 Восемь граждан Шри-Ланки задержаны в Грузии по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Сотрудники Погранполиции заметили нарушителей у грузино-турецкой границы в Аджарии, в пограничном секторе Горгасадзе. «Следствие установило, что обвиняемые пытались пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции в обход пограничного контрольно-пропускного пункта», - сообщили в ведомстве.



МВД возбудило уголовное дело по статье «попытка незаконного пересечения Государственной границы Грузии группой лиц». Обвиняемым грозит от четырех до пяти лет тюрьмы.















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