МВД Грузии переподготовит следователей для работы с несовершеннолетними

24.06.2018 15:18 МВД Грузии работает над усовершенствованием системы правосудия в отношении несовершеннолетних. Сразу 50 следователей из разных регионов страны прошли курс ювенальной юстиции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Пятидневный курс проводился по инициативе департамента защиты прав человека министерства и при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



Курс был посвящен несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом, а также проблемам детей, ставших свидетелями преступлений или жертвами. Занятия включали вопросы как внутреннего, так и международного права. Кроме того, внимание было уделено психологическим аспектам взаимоотношений с детьми.



Важно, что для прохождения курса следователей отобрали из городов и районов, где фиксируется самый высокий процент преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений против них. Процесс переподготовки следователей по вопросам ювенальной юстиции будет продолжен и в будущем. МВД отмечает, что данное направление – один из их главных приоритетов.















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