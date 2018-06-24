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МВД Грузии переподготовит следователей для работы с несовершеннолетними


24.06.2018   15:18
МВД Грузии работает над усовершенствованием системы правосудия в отношении несовершеннолетних. Сразу 50 следователей из разных регионов страны прошли курс ювенальной юстиции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Пятидневный курс проводился по инициативе департамента защиты прав человека министерства и при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Курс был посвящен несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом, а также проблемам детей, ставших свидетелями преступлений или жертвами. Занятия включали вопросы как внутреннего, так и международного права. Кроме того, внимание было уделено психологическим аспектам взаимоотношений с детьми.

Важно, что для прохождения курса следователей отобрали из городов и районов, где фиксируется самый высокий процент преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений против них. Процесс переподготовки следователей по вопросам ювенальной юстиции будет продолжен и в будущем. МВД отмечает, что данное направление – один из их главных приоритетов.






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