|
|
МВД Грузии переподготовит следователей для работы с несовершеннолетними
24.06.2018 15:18
МВД Грузии работает над усовершенствованием системы правосудия в отношении несовершеннолетних. Сразу 50 следователей из разных регионов страны прошли курс ювенальной юстиции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Пятидневный курс проводился по инициативе департамента защиты прав человека министерства и при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Курс был посвящен несовершеннолетним, оказавшимся в конфликте с законом, а также проблемам детей, ставших свидетелями преступлений или жертвами. Занятия включали вопросы как внутреннего, так и международного права. Кроме того, внимание было уделено психологическим аспектам взаимоотношений с детьми.
Важно, что для прохождения курса следователей отобрали из городов и районов, где фиксируется самый высокий процент преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений против них. Процесс переподготовки следователей по вопросам ювенальной юстиции будет продолжен и в будущем. МВД отмечает, что данное направление – один из их главных приоритетов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна