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МВД Грузии объявляет прием заявок на 365 вакансий офицера правопорядка
25.06.2018 12:53
Министерство внутренних дел Грузии объявляет прием заявок на 365 вакансий офицера правопорядка.
Основное требование для желающих – наличие высшего образования.
Кроме того, с сегодняшнего дня начинает работать официальная страница МВД Officer.ge, которая является средством коммуникации для офицеров правопорядка. На этой веб-странице будут приниматься заявки на вакантную позицию.
Кроме того, с помощью сайта граждане смогут получить информацию об офицерах правопорядка и вести непосредственную коммуникацию с сотрудниками их района.
Начинается и информационная кампания. В СМИ будут размещать рекламные видеоролики, в ближайшие недели в МВД пройдет день «открытых дверей», в рамках которого все заинтересованные лица смогут получить детальную информацию о вакансии офицера правопорядка, его обязанностях, условиях работы и т.д.
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