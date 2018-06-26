Министры обороны 10 стран ЕС подписали документ о создании Европейских ВС

26.06.2018 11:05 Министры обороны 10 государств-членов Евросоюза подписали в Люскембурге соответствующий документ о создании Европейских сил военного реагирования.



Благодаря новому формату сотрудничества в сфере обороны, Великобритания сможет оказывать военную поддержку ЕС и после Брексит. В группу входят Германия, Франция, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Испания и Португалия.



Инициатива о создании европейских сил военного реагирования принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону. В прошлом году глава Франции заявил, что ЕС необходимы автономные силы обороны, которые смогут действовать и без поддержки НАТО в США. Целью коалиционных сил будет оперативное реагирование в случае возникновения кризиса у границ с Европой.















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