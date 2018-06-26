Задержанного на митинге в Тбилиси мужчину экстрадировали в Казахстан

26.06.2018 15:49 Сотрудники МВД Грузии экстрадировали в Казахстан мужчину, задержанного на протестной акции в центре Тбилиси 11 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Полиция задержала 36-летнего Беслана Росланова у здания парламента на акции «Не убивай меня». Акцию организовал Заза Саралидзе – отец подростка, убитого в Тбилиси 1 декабря 2017 года, а также его сторонники. Позже в МВД сообщили, что задержанный в административном порядке, является гражданином Казахстана и разыскивается Интерполом.



«Гражданин Казахстана, 36-летний Б.Л., разыскивается Астаной по «красному циркуляру» Интерпола с 8 сентября 2014 года. Он обвиняется по статьям 179 и 96 УК Казахстана, что подразумевает ограбление и убийство», — сообщили в МВД.



В ведомстве также рассказали, что при задержании Росланов оказал сопротивление полиции. Он отказывался подчиняться требованиям сотрудников МВД, когда те пытались установить его личность. Во время личного обыска у Росланова нашли нож.



Тбилисский городской суд в качестве наказания для гражданина Казахстана избрал административное заключение на 10 суток. После этого Главная прокуратура Грузии начала предэкстрадиционные процедуры в отношении задержанного. По окончанию этих процедур 24 июня разыскиваемый Интерполом был экстрадирован в Казахстан.



Согласно информации СМИ, Ларсанов проживает в Грузии с 2011 года. Мужчина занимался продажей подержанных автомобилей.



В прошлом власти Грузии уже рассматривали вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Это произошло в марте 2014 года. Несмотря на то, что решение было принято, Ларсанова так и не выслали в Казахстан. В МВД утверждают, что в течение долгого времени они не могли установить его местонахождение. Соответственно, полицейские не могли задержать разыскиваемого Интерполом мужчину с целью его экстрадиции.



Необходимо отметить, что вместе с Ларсановым на акции было задержано еще несколько человек с криминальным прошлым. Так, один из них разыскивался полицией Тбилиси за кражу. А другой – в прошлом был осужден за кражу и отбывал наказание условно.



Задержания на митинге лиц, находящихся в розыске, стали основанием для сноса палаток, установленных на проспекте Руставели Зазой Саралидзе и его сторонниками. Действия МВД раскритиковала оппозиция, заявив о вероятной провокации властей.















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