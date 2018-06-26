США наращивает военную помощь для Грузии и Украины - Уэсс Митчелл

26.06.2018 21:34 «США наращивает военную помощь для Грузии и Украины», — заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл в своем выступлении в комитете по иностранным делам Сената.



По его словам, США помогают Грузии и Украине, чтобы они могли противостоять России.



«Мы помогаем Грузии и Украине, которым недавно угрожала Россия применением силы. Мы наращиваем военные поставки в эти страны, которые необходимы для их обороны. Мы сняли ограничения на поставки оружия этим странам, которые были введены предыдущим правительством США и мы помогаем увеличить оборонные возможности обоих государств », — сказал Митчелл.



Он также рассказал об оказании помощи Администрации Трампа Европе. По его словам, президент Трамп обещал европейскую безопасность в 2017 году во время визита в Варшаву.



«США неоднократно демонстрировали, что они — союзник Европы. Это подтверждается пятой статьей НАТО, что означает коллективную оборону. Мы также предоставляем реальные ресурсы для укрепления европейской обороны. Мы оказываем военную помощь Украине, Грузии, Молдове, странам Балтии и другим европейским государствам. К 2018-2019 году администрация Трампа потребовала 11 миллиардов долларов, которые должны быть потрачены на укрепление европейской безопасности », — сказал помощник госсекретаря.



Митчелл также рассказал о политике США в отношении России. Он еще раз подтвердил заявление госсекретаря о том, что «мягкая политика» Соединенных Штатов закончилась.



По его словам, Вашингтон готов к диалогу с Россией, но только в том случае, если Москва прекратит агрессивную политику.















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