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В странах Балтии начались военные учения НАТО
26.06.2018 23:27
В воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы стартовали военные учения НАТО Ramstein Alloy.
Об этом сообщили в Силах обороны Эстонии, которой в этом году отведена главенствующая роль в проведении маневров, передает ТАСС.
В учениях, которые продлятся до 28 июня, участвуют дислоцированные на эстонской территории истребители ВВС Франции, а также подразделения ВВС Литвы, Германии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии и Швеции.
При проведении маневров военно-воздушные силы отрабатывают меры по защите воздушного пространства, вопросы управлении и связи, а также проводят операции патрулирования.
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