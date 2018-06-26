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МВД Грузии задержало двух женщин по делу о нападении на певца Ираклия Нозадзе
26.06.2018 23:31
Спустя менее суток после ицидента, во время которого был ранен один из солистов поп-группы «Кучис бичеби» («Уличные парни») Ираклий Нозадзе, сотрудники МВД Грузии задержали двух женщин.
29-летнюю Т.Дж. обвиняют в попытке умышленного убийства Ираклия Нозадзе. Ее подруга, 24-летняя Н.Т., также задержана и обвиняется в несообщении о преступлении, — сообщает МВД.
Обеих обвиняемых правоохранительные органы задержали в Тбилиси, в общежитии, расположенном на Московском проспекте.
Как уже сообщалось, инцидент произошел на проспекте Церетели в Тбилиси. По данным очевидцев, певца попросили выйти из дома двое девушек. Ираклий Нозадзе сел в машину и через несколько секунд вышел оттуда окровавленный.
«Двое женщин приехали на автомобиле во двор и стали ругаться и звать: «Пикассо, спускайся!». Он спустился и сел в машину, а через секунды выскочил и стал кричать, что истекает кровью и мы позвонили в скорую», — заявила одна из очевидиц в интервью телекомпании «Рустави-2». По данным соседей, навестившие Нозадзе женщины были на автомобиле Mini Cooper.
Нозадзе потребовалась неотложная операция в Национальном медицинском центре имени Гудушаури. В настоящее время он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Следствие по факту ранения Ираклия Нозадзе ведется по статье 19 -108 УК Грузии – попытка умышленного убийства.
«Следствие выяснило, что 25 июня в Тбилиси Т.Дж., на проспекте Церетели, на почве ссоры нанесла холодным оружием телесные повреждения 39-летнему Ираклию Нозадзе, после чего скрылась с места преступления вместе с сопровождающим ее лицом. Совершенное ею преступление предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет, а обвинение ее подруги – лишение свободы на срок от 2 до 4 лет, — отмечается в сообщении МВД.
По данным телекомпании «Рустави-2», имена задержанных — Тамта Джанджгава и Натия Топурия. Об их отношениях с Ираклием Нозадзе мало известно и друзьям, и родственникам исполнителя. По одной из версий, ссора началась из-за того, что Джанджгава потребовала у Нозадзе какую-то вещь, для приобретения которой она ранее передала ему 50 лари (около 20 долларов). Очевидцы считают, что девушка во время инцидента была в нетрезвом состоянии.
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