Леван Изория присутствовал на первом показательном учении программы Готовности обороны Грузии

27.06.2018 21:01 Министр обороны Грузии Леван Изория присутствовал на первом показательном учении программы Готовности обеспечения обороны Грузии (GDRP).



В Минобороны "Интерпрессньюс" сообщили, что личный состав 43-го батальона IV механизированной бригады вооруженных сил Грузии осуществил операцию рейда. На данном этапе идет девятая неделя подготовки подразделения, включающей устранение и восстановление пробелов, обнаруженных во время боевой стрельбы. Данный этап тренировок подразумевает также подготовку к будущим полевым учениям, которые состоятся позже. На полевом учении 43-й батальон развернут на 6 учебных точках. На каждом учебном участке идет разная военная подготовка.



Министр обороны Грузии Леван Изория посетил полевой штаб батальона, и детально ознакомился с течением программы Готовности обороны Грузии.



После завершения показательных учений Леван Изория лично встретился с участвующими в учениях военнослужащими, поблагодарил за активное участие в учениях, и говорил о значении программы Готовности обороны Грузии.



Программа готовности Грузии (GDRP) является совместным проектом Министерства обороны Грузии и Департамента обороны Соединенных Штатов Америки, направленным на повышение боеготовности Вооруженных сил Грузии путем развития систем и институционализации в Министерстве обороны и Вооруженных силах Грузии, на основе которых можно будет развивать независимые возможности для поддержания уровня готовности, необходимой для комплектации личного состава тактических сил, оснащения учений, и выполнения возложенных национальных задач.



Учения поддерживает Центр тренировки и оценки НАТО-Грузии (JTEC), и подчиненные Общему войсковому центру подразделения- капитанская карьерная школа, артиллерийская школа, и школа логистики.

















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