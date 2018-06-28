|
|
МВД Грузии задержало 5 наркореализаторов
28.06.2018 18:39
МВД Грузии задержало 5 наркореализаторов. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.
Как отметил Челидзе, одним из главных приоритетов МВД является активная, бескомпромиссная борьба с незаконным оборотом и распространением наркотиков.
«За последнюю неделю задержано 5 наркореализаторов, изъяты различные наркотики в крупном размере. Сотрудниками полиции Квемо (Нижнего) Картли, Департамента по особым поручениям и Окружной прокуратуры Квемо Картли, в результате совместно осуществленных оперативно-следственных действий, по обвинению в незаконной реализации наркотических средств в большом количестве, в Марнеули задержано 4 наркореализатора.
Из 4 лиц, задержанных на основании судебного постановления, трое – в прошлом были осуждены за наркопреступления. Совершенное ими преступление предполагает лишение свободы на срок от 7 до 14 лет. Следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотические средства.
Незаконно проданное ими наркотическое средство «героин» полиция изъяла в качестве вещественного доказательства. При обыске же в доме одного из задержанных изъято пять пакетиков «героина». Расследование ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств в крупном размере», - заявил Мамука Челидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна