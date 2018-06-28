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МВД Грузии задержало 5 наркореализаторов


28.06.2018   18:39
МВД Грузии задержало 5 наркореализаторов. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.

Как отметил Челидзе, одним из главных приоритетов МВД является активная, бескомпромиссная борьба с незаконным оборотом и распространением наркотиков.

«За последнюю неделю задержано 5 наркореализаторов, изъяты различные наркотики в крупном размере. Сотрудниками полиции Квемо (Нижнего) Картли, Департамента по особым поручениям и Окружной прокуратуры Квемо Картли, в результате совместно осуществленных оперативно-следственных действий, по обвинению в незаконной реализации наркотических средств в большом количестве, в Марнеули задержано 4 наркореализатора.

Из 4 лиц, задержанных на основании судебного постановления, трое – в прошлом были осуждены за наркопреступления. Совершенное ими преступление предполагает лишение свободы на срок от 7 до 14 лет. Следствием установлено, что обвиняемые систематически продавали наркотические средства.

Незаконно проданное ими наркотическое средство «героин» полиция изъяла в качестве вещественного доказательства. При обыске же в доме одного из задержанных изъято пять пакетиков «героина». Расследование ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств в крупном размере», - заявил Мамука Челидзе.






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