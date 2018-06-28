Продававший наркотики через интернет гражданин Украины задержан в Тбилиси

28.06.2018 18:44 Сотрудники МВД Грузии задержали гражданина Украины по обвинению в торговле наркотиками через интернет. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии Мамука Челидзе.



По данным следствия, обвиняемый временно проживал в Тбилиси. Как утверждается, он систематически продавал наркотики посредством мобильных приложений.



Полиция задержала гражданина Украины на окраине Тбилиси, на территории кладбища на улице Политковской. При личном обыске мужчины сотрудники МВД обнаружили синтетическое наркотическое вещество, расфасованное по 8 связкам и подготовленное к реализации.



В ходе допроса задержанный сообщил, что с целью реализации прятал наркотики в тайниках в разных частях Тбилиси. Обвиняемый рассказал следователям о существовании четырех локаций, где он спрятал наркотики. На указанных локациях полицейские обнаружили тайники, из которых изъяли четыре пакетика с синтетическими наркотиками.



Следствие по делу продолжается. Обвиняемому в сбыте наркотиков гражданину Украины грозит лишение свободы сроком от шести до 12 лет.



По словам Челидзе, в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков всего за последнюю неделю было задержано пять наркореализаторов. Помимо гражданина Украины, еще четверо человек были задержаны в городе Марнеули (регион Квемо Картли).





Следствие установило, что все четверо обвиняемых систематически продавали наркотики. Полиция изъяла героин, незаконно проданный задержанными в Марнеули. В ходе обыска дома одного из задержанных сотрудники МВД нашли еще пять связок героина.



Челидзе отметил, что трое из задержанных в прошлом были судимы за преступления, связанные с наркотиками.



Следствие по факту продолжается. Всем обвиняемым грозит лишение свободы сроком от семи до 14 лет.



Еще одного обвиняемого в совершении наркопреступления на этой неделе полицейские задержали в Кутаисском аэропорту. Следствие утверждает, что 38-летний обвиняемый незаконно ввез в Грузию наркотики в особо крупном размере.



Во время обыска у него нашли более 120 граммов кокаина, расфасованного по восьми связкам, 51 таблетку суботекса, а также наркотическое вещество тетрахидроканабинол. Полиция изъяла все наркотики.



Следствие продолжается по фактам незаконного приобретения-хранения наркотических веществ в особо крупном размере, а также незаконных ввоза наркотиков в Грузию. Обвиняемому грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или бессрочное наказание.



По обвинению в незаконном приобретения-хранении наркотиков в особо крупном размере еще один человек был задержан в Кахетии. Полиция задержала 20-летнего обвиняемого в селе Кабали Лагодехского района. При обыске обвиняемого полиция изъяла у него более 275 граммов тетрахидроканабинола. Следствие по делу продолжается.















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