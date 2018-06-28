Российские военные похитили двух грузинских пограничников - СМИ

28.06.2018 19:07 Российские военные похитили двух грузинских пограничников в Лагодехском муниципалитете, с прилегающей к грузино-российской границе территории, сообщает телекомпания "Рустави 2".



По имеющейся информации, оба пограничника являются жителями Лагодехского муниципалитета, в частности, сел Шрома и Патара Гори.



Члены семей похищенных на данный момент ничего не знают, так как МВД их не извещало.



Местные жители подтверждают факт похищения россиянами двух грузинских пограничников.















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