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Российские военные похитили двух грузинских пограничников - СМИ
28.06.2018 19:07
Российские военные похитили двух грузинских пограничников в Лагодехском муниципалитете, с прилегающей к грузино-российской границе территории, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, оба пограничника являются жителями Лагодехского муниципалитета, в частности, сел Шрома и Патара Гори.
Члены семей похищенных на данный момент ничего не знают, так как МВД их не извещало.
Местные жители подтверждают факт похищения россиянами двух грузинских пограничников.
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