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29 июня Россия передаст грузинской стороне двух пограничников - МВД Грузии


28.06.2018   19:49
Министерство внутренних дел опубликовало официальное заявление в связи с двумя грузинскими пограничниками.

Согласно информации, 27 июня два пограничника Лагодехского отдела пограничной полиции Грузии, согласно плановому заданию, вышли на дагестанский участок грузино-российской границы для открытия временного летнего поста.

«Через некоторое время связь с пограничниками была потеряна, после чего были приняты меры по их поиску. Параллельно департаментом пограничной полиции МВД Грузии было установлено, что грузинские пограничники находились на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении.

По информации МВД Грузии, по договоренности между сторонами, передача грузинских пограничников произойдет завтра, 29 июня.

«После возвращения пограничников грузинская сторона проведет подробное расследование инцидента и все соответствующие процедуры», — говорится в заявлении.






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