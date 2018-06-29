Обнародован телефонный разговора Ахмеда Чатаева с лидером террористов

29.06.2018 11:06 В эфире телеканала «Палитраньюс» обнародованы сообщения Ахмеда Чатаева, адресованные лидеру ISIS Абу Джихаду. Эти голосовые записи обнародовала в программе «360 градусов» аналитик газеты «Квирис палитра («Палитра недели») Нино Бурчуладзе.



Она заявляет, что в аудио-сообщениях, отправленных Ахмедом Чатаевым одному из лидеров террористической организации Абу Джихаду, тому же Исламу Атабиеву, он дает информацию о тех конкретных локациях, где должны были произойти нападения, в их числе упоминается и Грузия. В аудио-послании, предположительно, в качестве мест атак называются рестораны, гостиницы, посольства и такие учреждения, где собираются американцы.



«Мы сделаем все, что нужно, брат. Я уже здесь, в Стамбуле, я все сделал - фотографии, съемки. Наверное, завтра начнем делать в Анкаре... В Анкаре и Анталии ... Потом посмотрим. Это посольство, брат... Братья присмотрят такие места, посольства, они сильно защищены, но увидишь на фото и видео, брат. Нам нужно найти такие места, рестораны, где они собираются, есть такие места. Все потому, что это зима ... Короче, если что, сделаем и в Грузии. Это вообще тут же, брат. Я знаю, если жара будет больше ... Грузия ... в Турции ... не будет гостиниц, полных американцами. Видео ... оттуда ... Пусть это пока остается между нами. Чтобы братья не были без дела… У нас есть там братья…Они тоже пусть снимут фото, видео и объяснят оттуда. Как мне сказали, здесь я осматриваю и рестораны, и то, и это, и посольства… В Анкаре, Анталии и Стамбуле, я буду везде. Одно я уже сделал ... Я закончил здесь, но какие-то точки не нашел… Братья за всем наблюдают. В связи с этим мы будем готовы, как только будет готово, я пришлю … », - говорит в записи предположительно Ахмед Чатаев.



Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии еще несколько месяцев назад заявляла, что в результате следственных действий, из изъятых в квартире на проспекте Монаха Габриела компьютера и различных технических устройств, принадлежавших Чатаеву, добыты аудиозаписи. Согласно записям, Ахмед Чатаев и его пособники планировали теракты в Грузии и Турции. Их целью было нападения на дипломатические миссии.















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