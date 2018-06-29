В Испании задержали членов грузинской преступной группы

29.06.2018 15:17 Национальная полиция Испании задержала трех лиц, обвиняемых в ограблении почти 40 домов в городе Сарагоса. Один из задержанных является гражданином Грузии, а остальные два - граждане России.



По информации полиции, задержанные являются членами грузинской преступной группы.



Задержанные также обвиняются в подлоге документов, поскольку они приехали в Испанию по фальшивым документам израильских студентов.



В результате обыска полиция изъяла почти тысяча драгоценных изделий, и 9 000 евро.



Суд определил задержанным заключение, как меру пресечения.

















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