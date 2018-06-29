Двое грузинских пограничников уже находятся в Лагодехи

29.06.2018 16:19 Два грузинских пограничника, которые находились на территории Дагестана, уже прилетели в Лагодехи.



По информации Первого канала, пограничники прилетели на территорию Грузии на вертолете пограничной полиции.



По информации МВД, 27 июня этого года двое пограничников Лагодехского управления пограничной полиции Грузии, в соответствии с полученным плановым заданием, вышли на дагестанский участок грузино-российской государственной границы для открытия очередного временного летнего поста.



В ведомстве отметили, что через определенное время коммуникация с пограничниками была прервана, после чего начались их поиски. Параллельно, департамент пограничной полиции МВД Грузии установил, что грузинские пограничники находились на территории Российской Федерации.





















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