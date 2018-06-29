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Двое грузинских пограничников уже находятся в Лагодехи
29.06.2018 16:19
Два грузинских пограничника, которые находились на территории Дагестана, уже прилетели в Лагодехи.
По информации Первого канала, пограничники прилетели на территорию Грузии на вертолете пограничной полиции.
По информации МВД, 27 июня этого года двое пограничников Лагодехского управления пограничной полиции Грузии, в соответствии с полученным плановым заданием, вышли на дагестанский участок грузино-российской государственной границы для открытия очередного временного летнего поста.
В ведомстве отметили, что через определенное время коммуникация с пограничниками была прервана, после чего начались их поиски. Параллельно, департамент пограничной полиции МВД Грузии установил, что грузинские пограничники находились на территории Российской Федерации.
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