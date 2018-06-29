ЕС усилит обороноспособность и увеличит военные расходы

29.06.2018 18:07 Европейский союз (ЕС) должен усиливать свою оборонную способность и увеличить военные затраты, об этом говорится в совместном заявлении стран ЕС.



«Союз предпринимает шаги по укреплению обороноспособности Европы путем увеличения инвестиций в оборону, наращивания мощностей и оперативной готовности. Эти инициативы расширяют его стратегическую автономию, дополняя и усиливая деятельность НАТО», — говорится в декларации.



Кроме того, государства-члены Евросоюза обязались разработать новый пакт о военном сотрудничестве. Решение о подготовке пакта было принято после встречи лидеров стран с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.















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