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Евросоюз создает свой военный блок


29.06.2018   20:43
Незадолго до саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11 июля, девять стран ЕС под предводительством Франции и Германии выступили с инициативой создать собственные военные подразделения быстрого реагирования для обороны, сообщает Focus-online.

Издание отмечает, что Берлин и Париж «решили дать отпор американскому лидеру Дональду Трампу», поскольку полагаться на США при этом президенте уже нельзя.

Цель новой инициативы — создать более тесное сотрудничество между генеральными штабами, чтобы таким образом обеспечить более быстрое военное реагирование в кризисных ситуациях. «Новый союз делает ставку на надежность партнеров», — сообщается в статье.

Отмечается, что Великобритания после Brexit также будет участвовать в этой военной инициативе. Ранее Лондон выступал против европейской интеграции в политике безопасности за пределами НАТО.






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