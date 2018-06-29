Евросоюз создает свой военный блок

29.06.2018 20:43 Незадолго до саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11 июля, девять стран ЕС под предводительством Франции и Германии выступили с инициативой создать собственные военные подразделения быстрого реагирования для обороны, сообщает Focus-online.



Издание отмечает, что Берлин и Париж «решили дать отпор американскому лидеру Дональду Трампу», поскольку полагаться на США при этом президенте уже нельзя.



Цель новой инициативы — создать более тесное сотрудничество между генеральными штабами, чтобы таким образом обеспечить более быстрое военное реагирование в кризисных ситуациях. «Новый союз делает ставку на надежность партнеров», — сообщается в статье.



Отмечается, что Великобритания после Brexit также будет участвовать в этой военной инициативе. Ранее Лондон выступал против европейской интеграции в политике безопасности за пределами НАТО.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

