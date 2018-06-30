Министерство внутренних дел в течение 6 месяцев задержало 132 разыскиваемых

30.06.2018 12:59 Сотрудники Сагареджойского районного управления департамента полиции Кахетии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали Ш.В. 1971 года рождения, который с 2015 года разыскивался за умышленное убийство и попытку умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах.



Согласно информации МВД, совершенное задержанным преступление предусматривает лишение свободы сроком от 11 до 14 лет.



Следствие установило, что обвиняемый 20 ноября 2015 года в селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета на почве размолвки выстрелом из пистолета системы «Макарова» ранил Н.Ф. 1971 года рождения, который скончался на месте, и ранил М.Г. 1956 года рождения.



Следствие ведется по статьям 108 и 19-109 УК Грузии.



МВД также публикует статистику задержания разыскиваемых за различные преступления за последние шесть месяцев.



По их информации, сотрудники МВД в результате интенсивных оперативно-розыскных мероприятий за 6 месяцев в масштабах Грузии задержали 132 разыскиваемых лица. В их числе: за воровство - 41, за умышленный тяжкий вред здоровью – 2 лица, разыскиваемых за мошенничество – 15 лиц, за умышленные убийства – 3 лица, за незаконное лишение свободы – 8 лиц, разыскиваемых присвоение чужого имущества – 8, за разбой – 1 лицо.















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