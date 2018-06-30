Коррупция в Минобороны Грузии — двое человек задержаны

30.06.2018 20:32 Высокопоставленный чиновник военной полиции Минобороны Грузии и руководитель организации ветеранов войны были задержаны по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в Антикоррупционном агентстве Службы Госбезопасности Грузии (СГБ).



Один из задержанных Георгий Г. — начальник главного управления Департамента мониторинга военной полиции Генштаба ВС Грузии. Другой обвиняемый – Михаил Г., возглавляет организацию «Союз ветеранов войны и воинов Грузии – Вазиани».



Следствие установило, что обвиняемые обещали сыну бывшего сотрудника Минобороны – Л.С., передать в постоянное пользование, а позже и в собственность, жилплощадь в военном городке Телави. За свои услуги они требовали от Л.С. 4 тысячи лари (более 1,6 тысячи долларов) в качестве взятки.



27 июня Михаил Г. и Георгий Г. встретились в Тбилиси с человеком, которому обещали передать жилплощадь. На Кахетинском шоссе, у торгового центра «Лило-молл» Л.С. передал им половину взятки – 2 тысячи лари. Вторую половину требуемой суммы он передал Михаилу Г. 29 июня. Именно в момент получения денег один из обвиняемых был задержан. Спустя несколько часов сотрудники Антикоррупционного агентства СГБ задержали и Георгия Г..



Следствие в связи с произошедшим было начато по первой части 338-й статьи УК Грузии – «получение взятки». Статья наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.















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