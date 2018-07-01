Пеший патруль появился еще на трех туристических локациях Тбилиси

01.07.2018 14:53 Сотрудники МВД Грузии приступают к патрулированию самых популярных мест отдыха среди жителей Тбилиси и туристов в летний период. За обеспечением безопасности пеший патруль теперь будет следить на территории Черепашьего озера, озера Лиси и парка Ваке. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Пеший патруль или туристическая полиция – инициатива министра внутренних дел Георгия Гахария. С целью усиления охраны в туристических местах столицы в конце мая пеший патруль начал работу в Старом Тбилиси.



Теперь же число сотрудников пешего патруля возросло до 80 человек, а количество укомплектованных групп – до 20. На трех локациях, указанных выше, работать будут 10 групп полицейских.



Созданные ранее 10 групп продолжат патрулировать улицу Шардена, Ватный ряд (Бамбис риги), улицы Коте Апхази, Табидзе, Верцхлис, Вахтанга Горгасали, проспект Давида Агмашенебели, площадь Европы, Саарбрюккена и территорию Абанотубани.



Как отмечают в МВД, пеший патруль обеспечен современной полицейской техникой, в том числе нагрудными видеокамерами последнего поколения.



Более того, сотрудники пешего патруля прошли специальный курс обучения в Академии МВД. При отборе кандидатов особое внимание уделялось их личным качествам и навыкам коммуникации. Каждый сотрудник пешего патруля владеет одним или более иностранным языком.















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