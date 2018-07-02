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МВД Грузии за последние шесть месяцев изъяло 202 незаконных огнестрельных оружия и 1877 боевых патронов


02.07.2018   11:59
Сотрудники районного управления Ахалкалаки департамента полиции Самцхе-Джавахети Министерства внутренних дел, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий задержали гражданина Российской Федерации С.Т. 1969 года рождения в селе Модегам Ахалкалакского муниципалитета. Задержанный обвиняется в насилии в семье, в незаконной покупке-хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступление, совершенное им предусматривает пресечение свободы сроком до 4 лет.

Следствием установлено, что 28 июня текущего года обвиняемый нанес своему сыну А.Т. 2005 года рождения словесное и физическое оскорбление, из-за чего полиция его немедленно задержала.

На основании полученной оперативной информации правоохранители провели обыск в доме задержанного, откуда изъяли большое количество незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов: пистолет, 2018 боеприпасов для разного огнестрельного оружия, гранату, приклад охотничьего оружия, и т.н. ЦВО, обойму оптического прицельного и автоматического огнестрельного оружия.

Ведется следствие по фактам насилия в семье, незаконной покупки-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов по статье 126 прима и части 2 статьи 236 УК Грузии.

А также сотрудники районного управления Сагареджо департамента полиции Кахетии Министерства внутренних дел, в результате розыскных и следственных мероприятий, проведенных на основании оперативной информации, задержали Р. У. 2002 года рождения по обвинению в незаконной покупке-хранении огнестрельного оружия и боевых припасов в селе Ломбало Сагареджойского муниципалитета. Преступление, совершенное им предусматривает пресечение свободы сроком до 4 лет.

В ходе обыска в доме обвиняемого на основании судейского предписания правоохранители изъяли как вещественное доказательство пистолеты системы "Макаров" и "Голдстар", 3 обоймы и 40 боеприпасов.
Ведется следствие по факту незаконной покупки-хранения огнестрельного оружия и боеприпасов по части 2 статьи 236 УК Грузии.

Министерство внутренних дел активно осуществляет изъятие незаконного оружия и боеприпасов, находящихся у населения, что является одним из важных компонентов превенции преступления.
С 1 января текущего года по сегодняшний день правоохранители изъяли в Тбилиси, Самегрело, Аджарии, Имерети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, и Кахетии 202 незаконных огнестрельных оружия разной системы и модели, и 1877 боеприпасов.

МВД продолжает работать в непрерывном режиме с целью изъятия незаконного оружия и боеприпасов.







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