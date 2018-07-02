4 миллиона человеку, признавшемуся в шпионаже в пользу России

02.07.2018 14:21 Задержанный за шпионаж в пользу России, признавший обвинение, и описавший, как стал агентом российской военной разведки, получает миллионы из бюджета Грузии.



Компания Петра Девришадзе снабжает грузинскую армию. Эта компания получила самые большие заказы после того, как министром обороны стал Леван Изория, сообщает телекомпания "Рустави 2"



В группе доверия парламента, контролирующей закупки Министерства обороны, говорят, что это может быть использовано против Грузии. В 2010 году Девришадзе сам признался, что являлся агентом российской военной разведки, и из Грузии передавал информацию ГРУ.



Следователь-журналист студии "Монитор" расследовал связь двух компаний Петра Девришадзе и с иловых министерств Грузии.



Выясняется, что Петр Девришадзе участвует в тендерах двумя компаниями: "Марджио ЛТД" и "Глобал трейд групп". Одна принадлежит Девришадзе, другая его жене, но и там директором является человек, осужденный по обвинению в шпионаже. В итоге эти две компании в течение последних нескольких лет получили из государственного бюджета более чем 4 миллионов лари.



Министерство обороны закупило у человека, осужденного в шпионаже в пользу России, навигационные и метеорологические оборудования за 256, 564.00 лари. У него же купили осветительные оборудования для военных за 214,974.76 лари. Грузинские военные сейчас пользуются рюкзаками и палатками, купленными у компании Девришадзе, он также продал министерству обороны униформы летчиков.



В 2010 году дело Девришадзе расследовал прокурор Звиад Пхакадзе. До сих пор он является следователем нашумевших дел прокуратуры Грузии.



Часть лиц, осужденных по обвинению в шпионаже в рамках спецоперации "Энвер", после смены власти обратились к прокуратуре Грузии с требованием, пересмотреть дела и реабилитировать их, но Девришадзе не было в их числе. Получается, что он по-прежнему признается в шпионаже в пользу России.



Единственный, кто смог пообщаться с Девришадзе, журналист-следователь студии "Монитор" Георгий Мгеладзе. Девришадзе не ответил Георгию Мгеладзе на вопрос в связи с его шпионажем.



На вопросы "Курьера" не ответил также министр обороны. Леван Изория только через пресс-секретаря сообщил "Курьеру", что не нарушал закона.



Как известно, помимо экипировки, Девришадзе продал Министерству обороны также и компьютерную технику.



Леван Изория оставил без ответа вопрос, хранится ли та компьютерная техника и запчасти, которые Минобороны покупает у осужденного в шпионаже в пользу России Девришадзе.



История шпионажа Петра Девришадзе началась не с его задержания в 2010 году. Заместитель министра внутренних дел правительства Аслана Абашидзе, Шалва Бакурадзе утверждает, что в свое время Девришадзе был агентом Аслана Абашидзе, и лидер региона использовал его против центральной власти.



Помимо Министерства обороны, ведомство Георгия Гахария закупило у компании Девришадзе видеорегистраторы, скутеры, и лодки, за что в целом заплатила 173 000 лари.

















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