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На оборудование внешнего периметра школ видеокамерами выделено 11 миллионов лари
02.07.2018 15:07
11 миллионов лари выделены на то, чтобы внешний периметр школ был оборудован видеокамерами, - об этом заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури сообщила в парламенте, где проходит встреча с экспертами и заинтересованными лицами.
«Оборудование внешнего периметра школ видеонаблюдением довольно приоритетно. 11 миллионов выделено для того, чтобы в течение 2018-2019 учебного года внешний периметр школ был полностью оборудован видеонаблюдением», - сообщила Гигаури.
Кроме того, по ее словам, планируется обучение учащихся правилам дорожной безопасности.
«В тех школах, где возможно, в школьном пространстве будут размечены мини-улицы и дорожные знаки, чтобы учащиеся уделяли внимание и этому. Первая часть учебника по безопасности уже готова и распространена в школах», - сообщила Гигаури.
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