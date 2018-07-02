На оборудование внешнего периметра школ видеокамерами выделено 11 миллионов лари

02.07.2018 15:07 11 миллионов лари выделены на то, чтобы внешний периметр школ был оборудован видеокамерами, - об этом заместитель министра образования и науки Грузии Лия Гигаури сообщила в парламенте, где проходит встреча с экспертами и заинтересованными лицами.



«Оборудование внешнего периметра школ видеонаблюдением довольно приоритетно. 11 миллионов выделено для того, чтобы в течение 2018-2019 учебного года внешний периметр школ был полностью оборудован видеонаблюдением», - сообщила Гигаури.



Кроме того, по ее словам, планируется обучение учащихся правилам дорожной безопасности.



«В тех школах, где возможно, в школьном пространстве будут размечены мини-улицы и дорожные знаки, чтобы учащиеся уделяли внимание и этому. Первая часть учебника по безопасности уже готова и распространена в школах», - сообщила Гигаури.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

