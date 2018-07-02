Минобороны делает пояснение в связи с закупками

02.07.2018 17:20 В министерстве заявили, что действующее законодательство закупки не дает возможности, чтобы государственное ведомство установило какое-либо ограничение компании, участвующей в тендере, или заинтересовалось судимостью или прошлой жизнью/прошлой деятельностью директора/основателя компании.



"Информация, распространенная в определенных СМИ в связи с закупками, объявленными Министерством обороны, направлено на введение общества в заблуждение, и нуждается в уточнении.



ООО "Маргио" с 2013 года участвует в предусмотренном законодательством электронном, открытом тендере, объявленном Министерством обороны.



Для обеспечения высокой степени прозрачности тендерных процедур скрыто, какие компании участвуют в открытом электронном тендере. Государственное ведомство не владеет информацией о компаниях-участниках объявленного открытого тендера, и прошлой деятельности ее основателей. Победитель тендера становится известным только после завершения тайных электронных процедур. По законодательству, право принять участие в электронном открытом тендере есть у всех компаний, удовлетворяющих требования законодательства о государственных закупках. Действующее законодательство закупки не дает возможности, чтобы государственное ведомство установило какое-либо ограничение участвующей в тендере компании, или поинтересовалось судимостью, или прошлой жизнью/прошлой деятельностью директора/основателя компании.



Здесь же отметим, что ООО "Маргио" не имеет права принимать участие в секретных закупках, объявленных ведомством, поскольку исходя из необходимости максимального соблюдения и обеспечения государственной тайны, для осуществления такого рода закупки компания должна обладать разрешением секретного допуска соответственно статье 19 закона "О государственной тайне", чего нет у ООО "Маргио", и соответственно, она не могла принять участие в закупках такого рода.



Касательно утверждения, что ООО "Маргио" снабжает вооруженные силы компьютерной техникой, это не соответствует реальности. Подчеркиваем, что 11 апреля 2016 года, до назначения министром Левана Изория, у этой компании была куплена лишь видеокарта одного компьютера. Стоимость договора составляла 3 200 лари. Здесь же сообщаем, что любая компьютерная техника с целью максимальных мер безопасности, регулярно проверяется и контролируется до запуска в эксплуатацию, и после него.



Здесь же сообщаем якобы об участии в закупках Минобороны другой компании "Глобал Трейд группа", прозвучавшей в информационных средствах. Следует отметить, что ООО "Глобал трейд группа" осуществила одну поставку в ноябре 2017 года, касающуюся закупки шприцов медицинского назначения стоимостью 14,981 лари.



Ведомство строго соблюдает действующее в Грузии законодательство, и в случае изменения законодательства о закупках будет также неуклонно соблюдать его требования" - говорится в заявлении.



Напомним, что по информации телекомпании "Рустави 2", задержанный ранее за шпионаж в пользу России, признавший обвинение, и описавший, как стал агентом российской военной разведки Петр Девришадзе, получает миллионы из бюджета Грузии. По данным СМИ, его компания получила самые большие заказы после того, как министром обороны стал Леван Изория, сообщает телекомпания "Рустави 2".



Следователь-журналист студии "Монитор" расследовал связь двух компаний Петра Девришадзе и с иловых министерств Грузии.



Выясняется, что Петр Девришадзе участвует в тендерах двумя компаниями: "Марджио ЛТД" и "Глобал трейд групп". Одна принадлежит Девришадзе, другая его жене, но и там директором является человек, осужденный по обвинению в шпионаже. В итоге эти две компании в течение последних нескольких лет получили из государственного бюджета более чем 4 миллионов лари.



Министерство обороны закупило у человека, осужденного в шпионаже в пользу России, навигационные и метеорологические оборудования за 256, 564.00 лари. У него же купили осветительные оборудования для военных за 214,974.76 лари. Грузинские военные сейчас пользуются рюкзаками и палатками, купленными у компании Девришадзе, он также продал министерству обороны униформы летчиков.



В 2010 году дело Девришадзе расследовал прокурор Звиад Пхакадзе. До сих пор он является следователем нашумевших дел прокуратуры Грузии.



Часть лиц, осужденных по обвинению в шпионаже в рамках спецоперации "Энвер", после смены власти обратились к прокуратуре Грузии с требованием, пересмотреть дела и реабилитировать их, но Девришадзе не было в их числе. Получается, что он по-прежнему признается в шпионаже в пользу России.



История шпионажа Петра Девришадзе началась не с его задержания в 2010 году. Заместитель министра внутренних дел правительства Аслана Абашидзе, Шалва Бакурадзе утверждает, что в свое время Девришадзе был агентом Аслана Абашидзе, и лидер региона использовал его против центральной власти.



Помимо Министерства обороны, МВД Грузии закупило у компании Девришадзе видеорегистраторы, скутеры, и лодки, за что в целом заплатила 173 000 лари.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

