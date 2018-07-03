|
|
В Грузии задержан гражданин Турции, подозревавшийся в убийстве российского летчика в Сирии - СМИ
03.07.2018 14:44
В Грузии задержан находившийся в розыске по линии Интерпола турецкий гражданин, который ранее задерживался на родине в связи с убийством в 2015 году в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова, сообщают турецкие СМИ.
По их данным, Серкан Куртулуш, которого в Турции обвиняют в создании преступного сообщества и совершении ряда уголовных преступлений, был задержан сотрудниками грузинских правоохранительных органов 29 июня в Батуми, передает «Интерфакс».
Сообщается, что Куртулуш в свое время был в числе задержанных в Турции по делу об убийстве Пешкова, но позже его освободили. Куртулуш, по данным прокуратуры Измира, возглавлял преступные группировки в различных провинциях Турции. Турецкая сторона уже обратилась к Грузии с запросом об экстрадиции задержанного.
Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Олег Пешков - погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна