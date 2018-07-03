В Грузии задержан гражданин Турции, подозревавшийся в убийстве российского летчика в Сирии - СМИ

03.07.2018 14:44 В Грузии задержан находившийся в розыске по линии Интерпола турецкий гражданин, который ранее задерживался на родине в связи с убийством в 2015 году в Сирии пилота российского Су-24 Олега Пешкова, сообщают турецкие СМИ.



По их данным, Серкан Куртулуш, которого в Турции обвиняют в создании преступного сообщества и совершении ряда уголовных преступлений, был задержан сотрудниками грузинских правоохранительных органов 29 июня в Батуми, передает «Интерфакс».



Сообщается, что Куртулуш в свое время был в числе задержанных в Турции по делу об убийстве Пешкова, но позже его освободили. Куртулуш, по данным прокуратуры Измира, возглавлял преступные группировки в различных провинциях Турции. Турецкая сторона уже обратилась к Грузии с запросом об экстрадиции задержанного.



Российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против террористов, 24 ноября 2015 года был сбит над территорией Сирии турецким истребителем F-16. Пилоты катапультировались, один из них - Олег Пешков - погиб при обстреле боевиков с земли, когда спускался на парашюте. Посмертно ему присвоено звание Героя России.















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