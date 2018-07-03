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Европарламент одобрил фонд оборонного развития с бюджетом 500 млн евро
03.07.2018 16:59
Европейский парламент проголосовал за создание программы, посвященной развитию инноваций в европейской оборонной промышленности.
За соответствующее решение евродепутаты проголосовали во вторник.
Речь идет о Европейской программе оборонного промышленного развития (EDIDP), которая с бюджетом в 500 млн евро на 2019-2020 годы поможет развитию новых и обновлению уже существующих продуктов и технологий.
Целью программы является стимулирование инноваций в оборонной отрасли и более независимый ЕС, с более эффективными бюджетными расходами.
ЕС в рамках программы EDIDP софинансирует проекты, которые реализуются по крайней мере тремя предприятиями минимум в трех государствах-членах.
EDIDP будет финансировать этап развития (между исследованиями и производством) новых и модернизированных оборонных продуктов и технологий в ЕС в таких областях, как дистанционно управляемые системы, спутниковая связь, автономный доступ в космос и постоянное наблюдение за землей, энергетическая устойчивость, кибер- и морская безопасность и другие.
EDIDP является ключевым элементом Европейского фонда обороны, начатого в июне 2017 года.
Решение о запуске программы еще должна одобрить Совет ЕС. Ожидается, что первые проекты будут профинансированы в 2019 году.
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