Европарламент одобрил фонд оборонного развития с бюджетом 500 млн евро

03.07.2018 16:59 Европейский парламент проголосовал за создание программы, посвященной развитию инноваций в европейской оборонной промышленности.



За соответствующее решение евродепутаты проголосовали во вторник.



Речь идет о Европейской программе оборонного промышленного развития (EDIDP), которая с бюджетом в 500 млн евро на 2019-2020 годы поможет развитию новых и обновлению уже существующих продуктов и технологий.



Целью программы является стимулирование инноваций в оборонной отрасли и более независимый ЕС, с более эффективными бюджетными расходами.



ЕС в рамках программы EDIDP софинансирует проекты, которые реализуются по крайней мере тремя предприятиями минимум в трех государствах-членах.



EDIDP будет финансировать этап развития (между исследованиями и производством) новых и модернизированных оборонных продуктов и технологий в ЕС в таких областях, как дистанционно управляемые системы, спутниковая связь, автономный доступ в космос и постоянное наблюдение за землей, энергетическая устойчивость, кибер- и морская безопасность и другие.



EDIDP является ключевым элементом Европейского фонда обороны, начатого в июне 2017 года.



Решение о запуске программы еще должна одобрить Совет ЕС. Ожидается, что первые проекты будут профинансированы в 2019 году.















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