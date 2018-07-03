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Три человека задержаны в Батуми за ограбление граждан Турции
03.07.2018 17:59
Правоохранители задержали в Батуми трех лиц по обвинению в грабеже. Согласно информации Министерства внутренних дел, на основании постановления судьи, по обвинению в групповом ограблении по предварительному сговору задержаны М.Б. 1990 года рождения, Г. Б. 1987 года рождения, и находящийся под условным наказанием М.М. 1985 года рождения.
Совершенное преступление предусматривает пресечение свободы сроком от 5 до 8 лет.
"Следствием установлено, что обвиняемые 1 июля текущего года в Батуми, на шоссе аэропорта похитили у граждан Республики Турции 2 100 турецких лиры, и скрылись с места происшествия. Правоохранители задержали всех троих по горячему следу, а похищенную сумму изъяли полностью в виде вещественного доказательства.
Ведется следствие по подпункту "а" части 2, и подпункту "а" части 3 статьи 178 УК Грузии по факту группового ограбления, совершенного по предварительному сговору, что вызвало значительный вред"- заявили в МВД.
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