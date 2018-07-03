Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские СМИ сообщили о родственных связях Мачаликашвили и Чатаева


03.07.2018   19:41
Грузинские СМИ обнародовали информацию о связях убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также о намерении Мачаликашвили совершить самоподрыв в многолюдном месте в Тбилиси. Обнародование подобной информации является попыткой скомпрометировать Мачаликашвили, считают местные эксперты, передает «Кавказский узел».

Грузинская телекомпания «Имеди» накануне со ссылкой на собственные источники сообщила о восстановленных на мобильном телефоне Темирлана Мачаликашвили файлах и привела кадры его переписки с неизвестным человеком. Согласно приведенным кадрам переписки, 24 декабря 2017 года Мачаликашвили сообщил о намерении совершить самоподрыв в многолюдном месте у станции тбилисского метро «Площадь вокзальная».

«Имеди» также сообщила о родственных связях Мачаликашвили и Ахмеда Чатаева, вторая супруга которого является троюродной сестрой Темирлана Мачаликашвили. Мать Темирлана Мачаликашвили Медико Маргошвили подтвердила наличие родственных связей, но указала, что со второй супругой Ахмеда Чатаева Аиной Маргошвили лично не знакома и никогда ее не видела.

Отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили в эфире «Имеди» отметил также наличие языкового барьера - Темирлан не говорил по-русски и не писал по-чеченски.

Этнический чеченец, уроженец села Ведено Ахмед Чатаев был заподозрен в причастности к организации теракта в стамбульском аэропорту в июне 2016 года, его убили в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года. Во время спецоперации 26 декабря 2017 года были задержаны несколько человек, подозревавшиеся в пособничестве при пересечении границы Чатаеву.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг задействуют соглашение о свободной торговле в конце года
В июне количество туристических визитов в Грузии возросло на 20%
Начинается прямое авиасообщение между Грузией и Румынией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адвокаты правозащитника Оюба Титиева требуют перенести суд в другой регион
Аппатурай: НАТО хочет еще больше углубить отношения с Арменией
Грузия экспортирует электроэнергию в Азербайджан после аварии на Мингечевирской ГЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна