Грузинские СМИ сообщили о родственных связях Мачаликашвили и Чатаева

03.07.2018 19:41 Грузинские СМИ обнародовали информацию о связях убитого в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего Темирлана Мачаликашвили с Ахмедом Чатаевым, а также о намерении Мачаликашвили совершить самоподрыв в многолюдном месте в Тбилиси. Обнародование подобной информации является попыткой скомпрометировать Мачаликашвили, считают местные эксперты, передает «Кавказский узел».



Грузинская телекомпания «Имеди» накануне со ссылкой на собственные источники сообщила о восстановленных на мобильном телефоне Темирлана Мачаликашвили файлах и привела кадры его переписки с неизвестным человеком. Согласно приведенным кадрам переписки, 24 декабря 2017 года Мачаликашвили сообщил о намерении совершить самоподрыв в многолюдном месте у станции тбилисского метро «Площадь вокзальная».



«Имеди» также сообщила о родственных связях Мачаликашвили и Ахмеда Чатаева, вторая супруга которого является троюродной сестрой Темирлана Мачаликашвили. Мать Темирлана Мачаликашвили Медико Маргошвили подтвердила наличие родственных связей, но указала, что со второй супругой Ахмеда Чатаева Аиной Маргошвили лично не знакома и никогда ее не видела.



Отец Темирлана Мачаликашвили Малхаз Мачаликашвили в эфире «Имеди» отметил также наличие языкового барьера - Темирлан не говорил по-русски и не писал по-чеченски.



Этнический чеченец, уроженец села Ведено Ахмед Чатаев был заподозрен в причастности к организации теракта в стамбульском аэропорту в июне 2016 года, его убили в ходе спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года. Во время спецоперации 26 декабря 2017 года были задержаны несколько человек, подозревавшиеся в пособничестве при пересечении границы Чатаеву.















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