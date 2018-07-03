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МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого в убийстве пилота Су-24


03.07.2018   22:15
В Грузии задержан гражданин Турции, разыскиваемый по линии Интерпола, передает грузинский телеканал «Рустави-2» со ссылкой на заявление МВД. Как ранее сообщили турецкие СМИ, его подозревают в причастности к расстрелу в Сирии российского пилота Су-24 Олега Пешкова в 2015 году.

Правоохранители рассказали, что подозреваемого задержали 27 июня, он находился в розыске за совершение преступлений в Турции.

В настоящее время мужчина, которым оказался гражданин Турции Серкан Куртулуш, находится в тюрьме города Кутаиси.

Ранее о его задержании, сославшись на прокуратуру, рассказала турецкая газета The Hurriet. Сообщалось, что Анкара направила в Тбилиси запрос о выдаче преступника, который обвиняется на родине в организации преступной группировки.

РБК





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