Муж и жена задержаны в Тбилиси за трефикинг несовершеннолетними

04.07.2018 12:29 Министерство внутренних дел Грузии задержало двух человек по обвинению в трефикинге несовершеннолетними. Об этом на брифинге в Министерстве внутренних дел сообщил руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Грузии Мамука Челидзе.



«Министерство внутренних дел активно проводит различные мероприятия против трефикинга несовершеннолетними и по искоренению проблемы детей, работающих на улицах.



Государственный департамент США положительно оценил меры, осуществленные МВД Грузии в 2018 году по борьбе с торговлей людьми (трефикингом). Согласно документу, Грузия полностью соответствует международным стандартам борьбы с трефикингом», — отметил Мамука Челидзе.



По его информации, на этот раз сотрудники МВД задержали двух человек по факту трудовой эксплуатации несовершеннолетних в Тбилиси — это супружеская пара П.М. 1957 г.р. и его жена — А.М. 1959 г. р.



«Следствием установлено, что обвиняемые супруги осуществляли незаконную трудовую эксплуатацию детей — И.М. и А. М. 2010 г.р. В частности, супруги угрожали и оказывали психологическое воздействие на малолетних девочек и заставляли из заниматься попрошайничеством в Тбилиси», — рассказал Челидзе.



Преступление предусматривает от 17 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.















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