Российские агенты в снабжении грузинской армии - контроль за этим возлагается на контрразведку

04.07.2018 12:49 Минобороны Грузии попал в скандал. Согласно информации, распространенной в медиа средствах, грузинскую армию снабжает компания Петра Девришадзе, арестованного по обвинению в шпионаже в пользу России. В свое время российский агент признал вину, и описал, как стал агентом военной разведки России. По его же словам, он получал миллионы из бюджета Грузии.



В связи с этим в Министерстве обороны отметили, что распространенная информация является черным пиаром, и служит вводу в заблуждение общества в связи с объявленными закупками, что требует уточнения. По их же пояснению, ООО "Маргио" с 2013 года участвует в предусмотренных законодательством электронных открытых тендерах, объявленных ведомством.



Для выяснения деталей, и в связи с правомерностью тендера "Ньюпост" связался с бывшим министром правительства предыдущей власти Дмитрием Шашкиным. По словам Шашкина, контроль над всеми проведенными ведомством тендерами осуществляет контрразведка, и это является частью государственной тайны, которая воспринимается как тяжелое преступление.



"Это очень тяжелое преступление, которое полностью отражает, в каком тяжелом положении находится наша страна. Министерство обороны специфическое министерство, это не Министерство сельского хозяйства. Ведомство несет ответственность за безопасность и обороноспособность страны. Любой тендер, я говорю это как бывший министр обороны, любая закупка, которая осуществляется их, или входящими в ту же сферу ЮЛПП, должна пройти жесткие регуляции. Закупка даже таких предметов, как стаканы, жестко регламентирована, потому как у нас есть враг, и этот враг-Россия, но даже не будь такого четкого врага, любая страна защищает свою тайну, связанную с обороноспособностью. К примеру, когда оборонное ведомство закупает стаканы, враг по количеству этих стаканов может получить конкретную информацию, интересующую его.



Возможно, многим рядовым гражданам это не понятно, но существует множество норм, регулирующих все закупки в Минобороны. Кроме того, для регуляций в стране должен существовать, в наше время существовал департамент контрразведки, обеспечивающий любую закупку в ведомстве. Именно департамент контрразведки ответственен за проверку истории поставщика, его качества, и т.д. Исходя из этого, еще раз подчеркиваю, говорить о том, что, дескать, мы не знали, кто стоял за этим тендером, это разговор на уровне детского сада. Минобороны обеспечивает нашу обороноспособность, и должен заботиться о безопасности страны. Исходя из этого, любой закупщик, или компания-поставщик, с которым ведомство оформляет договор, в наше время проходил очень строгую проверку, и по правилам так и должно быть. Так происходит во всех нормальных странах, но оказалось, что Грузия является страной, где официальные агенты России снабжают армию Грузии.



К сожалению, это для меня не сюрприз. Должен напомнить вам, что несколько лет назад российского агента впустили на самый секретный объект в Грузии, название которого под грифом, и является нарушением тайны, на него были потрачены десятки миллионов, он обеспечивал, и играл важнейшую роль в системе безопасности Грузии. Его пропустили на этот объект, дали сделать фотоснимки российскому агенту, находящемуся сейчас в Грузии, и не скрывающему, что является российским шпионом. Вот в такой стране мы живем. Это печальная реальность"- заявил Дмитрий Шашкин.



По мнению Шашкина, вопрос тендера не случайность, а по его словам, "это просто устраивало их".



"Безопасность нашей страны настолько повреждена, что излишне говорить о том, защищены мы или нет. Российские официальные агенты снабжают оборонное ведомство, о какой недальновидности и случайности может быть разговор?"- заявил Шашкин.

















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