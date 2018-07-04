Секретарь Совета безопасности распространил заявление в связи с тендерами Минобороны Грузии

04.07.2018 14:03 Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили распространил заявление. В нем говорится, что в последние дни в грузинском обществе активно рассматриваются закупки, осуществленные Министерство обороны, Министерством внутренних дел, и другими государственными ведомствами Грузии, когда победителем в тендерах, объявленных ведомствами, ответственными за безопасность страны, оказалась организация, связанная с осужденным за шпионаж лицом.



"По утверждению Министерства обороны, процедуры, связанные с государственными закупками, были осуществлены соответственно требованиям действующего законодательства. Следовательно, выясняется, что действующая практика не исключает существование таких случаев в прошлом, а так же возможность их повторения.



Исходя из этого, на данном этапе будет целесообразно, если в рамках парламентского механизма контроля парламентский комитет обороны и безопасности, и группа доверия, заинтересуются, и расследуют как этот конкретный, так и другие потенциально вредные для национальной безопасности возможные случаи, и разработают конкретные предложения, направленные на усовершенствование действующей практики закупки и законодательства в той части, которая напрямую связана с задачами обеспечения безопасности страны.



В противном случае "законное" сотрудничество по вопросам, связанным с обороноспособностью страны, с лицами и/или компаниями, действующими против интересов Грузии, может значительно негативно повлиять на доверие, которым вполне заслуженно пользуется Министерство обороны Грузии в грузинском обществе, и, исходя из этого, создать негативное отношение, как к системе безопасности конкретных ведомств, так и полностью всей страны"- сказано в заявлении Давида Раквиашвили.















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