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Google заверил пользователей в защищенности Gmail


04.07.2018   21:50
Компания Google заверила пользователей, что их данные надежно защищены, сообщает РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что сотни сторонних компаний, разрабатывающих различные интернет-приложения, имеют доступ к письмам пользователей почтового сервиса Gmail.

Пользователей всегда знакомят с условиями предоставления данных третьим лицам, сообщили в компании.

«Практика автоматической обработки данных привела к ошибочным спекуляциям насчет того, что Google "читает" ваши электронные сообщения. Для полной ясности: никто в Google не читает ваши сообщения, за исключением очень редких случаев, когда вы сами просите нас и даете согласие, или когда есть такая необходимость из соображений безопасности, например, в случае расследования ошибок или злоупотреблений», — сказала директор по безопасности компании Сьюзан Фрей.






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