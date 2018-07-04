Google заверил пользователей в защищенности Gmail

04.07.2018 21:50 Компания Google заверила пользователей, что их данные надежно защищены, сообщает РИА Новости.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что сотни сторонних компаний, разрабатывающих различные интернет-приложения, имеют доступ к письмам пользователей почтового сервиса Gmail.



Пользователей всегда знакомят с условиями предоставления данных третьим лицам, сообщили в компании.



«Практика автоматической обработки данных привела к ошибочным спекуляциям насчет того, что Google "читает" ваши электронные сообщения. Для полной ясности: никто в Google не читает ваши сообщения, за исключением очень редких случаев, когда вы сами просите нас и даете согласие, или когда есть такая необходимость из соображений безопасности, например, в случае расследования ошибок или злоупотреблений», — сказала директор по безопасности компании Сьюзан Фрей.















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