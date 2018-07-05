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В 2018 году во Франции уменьшилось количество преступлений, совершенных грузинами


05.07.2018   13:06
Министр иностранных дел Грузии Георгий Гахария посетил с официальным визитом Францию.

По информации пресс-службы МВД, целью визита является укрепление сотрудничества Грузии и Франции в правоохранительной сфере, особенно, реагирование на те вызовы, которые связаны с нелегальной миграцией из Грузии и преступными действиями, совершенными грузинами, на фоне безвизового режима с ЕС и Шенгенской зоной.

В рамках визита Георгий Гахария встретился с министром внутренних дел Франции Жераром Колоном. Министры подписали соглашение о создании совместной рабочей группы по борьбе с транснациональной организованной преступностью, что является еще одним шагом вперед в эффективном сотрудничестве между ведомствами.

По данным МВД, на встрече стороны говорили об эффективной полицейском сотрудничестве между министерством внутренних дел Грузии правоохранительными органами Франции. Значительный вклад в этом направлении вносит институт атташе полиции.

Георгий Гахария и Жерар Колон подчеркнули успешное сотрудничество грузинских и французских правоохранителей в рамках мероприятий по совместному задержанию членов криминальных группировок на территории Франции и тенденцию снижения количества преступлений, совершенных грузинами во Франции в 2018 году.

Георгий Гахария отметил, что Грузия продолжает выполнять обязательств, взятых на себя в рамках плана действий по либерализации визового режима и осуществлять соответствующих реформ.

Стороны рассмотрели и вызовы в рамках безвизового режима с ЕС. Министр внутренних дел Грузии ознакомил французского коллегу с мероприятиями правительства Грузии в целях снижения количества соискателей убежища из страны и выразил готовность сотрудничать в этом направлении.

В ходе разговора Георгий Гахария и Желал Колон особо отметили плодотворное сотрудничество Грузии и Франции по вопросам реадмиссии незаконно находящихся на территории страны лиц. Было отмечено, что Грузия выполняет почти 100% требований Франции о реадмиссии.






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