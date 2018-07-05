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Встреча в формате НАТО-Грузия-Украина на саммите НАТО состоится 12 июля
05.07.2018 13:46
В последний день саммита на уровне глав государств и правительств в Брюсселе в Североатлантическом совете встретятся с президентами Грузии и Украины.
На трехсторонней встрече с речью выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После этого встреча будет закрыта для СМИ. Информацию о ее темах и итогах генеральный секретарь сообщит журналистам на пресс-конференции.
12 июля, до встречи в Североатлантическом совете, состоится встреча президента Грузии с Генеком НАТО. Запланированы совместные заявления Йенса Столтенберга и Георгия Маргвелашвили.
После встречи с президентом Грузии, генеральный секретарь НАТО примет президента Украины Петра Порошенко.
Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля.
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