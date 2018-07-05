|
|
Яндекс.Такси в Европе заподозрили в работе на спецслужбы России
05.07.2018 15:32
Вошедшая с демпинговыми ценами на латвийский рынок российская служба заказа такси "Яндекс.Такси" может оказаться геополитическим инструментам в руках спецслужб Кремля.
Такое мнение латвийскому телеканалу TV3 озвучил эксперт Центра исследования политики Восточной Европы Марис Цепуритис.
По словам аналитика, приложение может собирать важную персональную информацию о пользователе: маршрутах его передвижения, привычках, интересах, месте работы и пр. Такие сведения в любой момент могут быть отправлены в Россию, где попадут в распоряжение российских силовиков.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда сервисы российской компании "Яндекс" уличали в отправке данных в Россию пользователей из Венгрии и Украины.
"Согласно так называемому "закону Яровой", базирующиеся в России интернет-компании, у которых там есть свои сервера, обязаны без каких-либо судебных решений передавать информацию российским ведомствам", - отметил Марис Цепуритис.
По его словам, загрузка приложения Яндекс позволяет отследить пользователя, собрать значительное количество персональных данных о нем, в частности, о его жизни, месте работы и основных развлечениях.
"Эту классический набор сведений, который используют спецслужбы для вербовки. Может собираться информация не только о вас, но и о ваших родственниках, детях", - отметил Цепуритис.
В свою очередь в "Яндекс.Такси" заверили пользователей в конфиденциальности их данных, отметив, что информация об утечке данных украинских пользователей имеет "политическую мотивацию".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна