Яндекс.Такси в Европе заподозрили в работе на спецслужбы России

05.07.2018 15:32 Вошедшая с демпинговыми ценами на латвийский рынок российская служба заказа такси "Яндекс.Такси" может оказаться геополитическим инструментам в руках спецслужб Кремля.



Такое мнение латвийскому телеканалу TV3 озвучил эксперт Центра исследования политики Восточной Европы Марис Цепуритис.



По словам аналитика, приложение может собирать важную персональную информацию о пользователе: маршрутах его передвижения, привычках, интересах, месте работы и пр. Такие сведения в любой момент могут быть отправлены в Россию, где попадут в распоряжение российских силовиков.



Ранее СМИ неоднократно сообщали о случаях, когда сервисы российской компании "Яндекс" уличали в отправке данных в Россию пользователей из Венгрии и Украины.



"Согласно так называемому "закону Яровой", базирующиеся в России интернет-компании, у которых там есть свои сервера, обязаны без каких-либо судебных решений передавать информацию российским ведомствам", - отметил Марис Цепуритис.



По его словам, загрузка приложения Яндекс позволяет отследить пользователя, собрать значительное количество персональных данных о нем, в частности, о его жизни, месте работы и основных развлечениях.



"Эту классический набор сведений, который используют спецслужбы для вербовки. Может собираться информация не только о вас, но и о ваших родственниках, детях", - отметил Цепуритис.



В свою очередь в "Яндекс.Такси" заверили пользователей в конфиденциальности их данных, отметив, что информация об утечке данных украинских пользователей имеет "политическую мотивацию".















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