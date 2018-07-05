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Члены армяно-грузинской криминальной группировки задержаны в Испании
05.07.2018 16:43
Национальная полиция Испании вместе с министерством внутренних дел Грузии провела очередную успешную масштабную спецоперацию под названием «Куш 2». Активное участие в спецоперации принимали Интерпол и Европол, — об этом заявили на брифинге в МВД Грузии.
По данным ведомства, специальные полицейские мероприятия провели в нескольких городах Испании одновременно. Участие в них принимали более 800 испанских правоохранителей и сотрудники Центра международного сотрудничества в правоохранительной сфере центрального департамента криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии.
«С помощью данной спецоперации была выявлена армяно-грузинская криминальная группировка, которой, вместе с «вором в законе» армянской национальности руководили братья Шушанашвили.
В результате спецоперации в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте, Альбасете, Мурсии, провинциях Жирона и Гранада были задержаны 129 членов армяно-грузинской криминальной группировки, действующей в Испании, в том числе 7 «воров в законе». В основном это — лица армянской национальности», — заявляют в МВД.
По их данным, в результате этой же спецоперации, в Мадриде и Валенсии задержаны 2 граждан Грузии грузинской национальности – П.Дж. 1971 года рождения и М.К. 1974 года рождения.
«Следствие установило, что П.Дж. активно участвовал в криминальной деятельности данной группировки. У него дома был обустроен незаконный цех по переработке драгоценных металлов, где, в целях укрывательства преступления, происходила переплавка украденных драгоценностей, последующее изготовление золотых слитков и изделий.
По информации следствия, М.К. распоряжался финансами, добытыми армяно-грузинской криминальной группировкой незаконным путем.
Обоих граждан Грузии будут судить по законодательству Испании. Следствие обвиняет их по статьям 515 и 301 УК Испании, что подразумевает членство криминальной преступной группировки и отмывание денег», — заявляют в МВД.
По данным ведомства, члены армяно-грузинской криминальной группировки обвиняются в членстве криминальной группировки, незаконной торговле наркотиками, отмывании денег, незаконном проникновении в жилые дома, незаконной торговле автомобилями, контрабанде табака, незаконном владении оружием, подделке документов, мошенничестве, вымогательстве и коррупции в спортивных договорах.
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