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Министры ВД Грузии и Франции обсудили вопросы сотрудничества
05.07.2018 18:51
Министр внутренних дел Георгий Гахария, который 4 июя с рабочим визитом посетил Францию, встретился со своим французским коллегой Жераром Колоном, с которым обсудил вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, включая вопросы сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией и организованной преступностью.
В опубликованном 4 июля заявлении Министерство внутренних дел Франции заявило, что стороны подтвердили свою готовность к совместной работе в борьбе против нарушения безвизового режима с ЕС и преступлений, совершенных гражданами Грузии.
По информации МВД Грузии, Георгий Гахария, в свою очередь, ознакомил французского коллегу с реализованными и запланированными мерами правительства Грузии по направлению сокращения числа лиц, ищущих убежища из Грузии, и выразил готовность к сотрудничеству в этом отношении.
По информации МВД Грузии, министры подписали Соглашение о создании совместной рабочей группы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
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