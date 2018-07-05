Министры ВД Грузии и Франции обсудили вопросы сотрудничества

05.07.2018 18:51 Министр внутренних дел Георгий Гахария, который 4 июя с рабочим визитом посетил Францию, встретился со своим французским коллегой Жераром Колоном, с которым обсудил вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран, включая вопросы сотрудничества в борьбе с незаконной миграцией и организованной преступностью.



В опубликованном 4 июля заявлении Министерство внутренних дел Франции заявило, что стороны подтвердили свою готовность к совместной работе в борьбе против нарушения безвизового режима с ЕС и преступлений, совершенных гражданами Грузии.



По информации МВД Грузии, Георгий Гахария, в свою очередь, ознакомил французского коллегу с реализованными и запланированными мерами правительства Грузии по направлению сокращения числа лиц, ищущих убежища из Грузии, и выразил готовность к сотрудничеству в этом отношении.



По информации МВД Грузии, министры подписали Соглашение о создании совместной рабочей группы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.















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