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На военную базу в Афганистане напали во время визита главы Минобороны Грузии
06.07.2018 11:54
Вооруженное нападение на военную базу «Кундуз» было совершено во время визита министра обороны Грузии Левана Изория в Афганистан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Грузии.
В момент нападения Изория вместе с представителями Вооруженных сил Германии находился на территории базы. Там он встречался с военными из четвертой механизированной бригады ВС Грузии. Взвод входит в силы быстрого реагирования НАТО. Он несет службу в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка» с января текущего года.
«После встречи министра обороны с грузинским взводом в Афганистане, в направлении базы «Кундуз» было произведено два непрямых выстрела. Снаряды упали недалеко от базы. К счастью, никто не пострадал», — сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, дислоцированный на базе взвод четвертой механизированной бригады ВС Грузии продолжает осуществлять возложенные на него обязанности.
Необходимо отметить, что грузинские военные на базе «Кундуз» находятся в подчинении немецкого командования. Они выполняют задачи по патрулированию и быстрому реагированию в зоне проведения операций.
После посещения базы «Кундуз», Изория направился в афганский город Мазари-Шариф. На расположенной там базе «Мармал» министр также провел встречу с личным составом взвода четвертой механизированной бригады. Глава Минобороны пожелал военным успешного окончания миссии и мирного возвращения в Грузию.
Позже Изория вместе с начальником Генштаба ВС Грузии, генерал-майором Владимиром Чачибая провел встречу с бригадным генералом Вольфом-Юргеном Шталем — главой Северного командования миссии «Решительная поддержка».
Стороны говорили о двустороннем военном сотрудничестве Германии и Грузии. Шталь отметил профессионализм грузинских миротворцев, поблагодарив Изория за участие Грузии в миссии «Решительная поддержка».
С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support). По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих. В их функции входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. С грузинской стороны в миссии участвуют 870 грузинских военных.
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