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Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает отдыхающих на Черноморском побережье
06.07.2018 12:13
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает отдыхающих на Черноморском побережье. Как сообщают в службе, сегодня на море ожидается 4-балльный шторм, в связи с этим заходить в море запрещено. По их же информации, на всех спасательных вышках подняты красные флажки.
«Обращайте внимание на предупреждающие знаки. Если на вышках поднимут белые флажки, купаться в море будет разрешено. Просим соблюдать правила безопасности», - сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
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