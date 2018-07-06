Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает отдыхающих на Черноморском побережье

06.07.2018 12:13 Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает отдыхающих на Черноморском побережье. Как сообщают в службе, сегодня на море ожидается 4-балльный шторм, в связи с этим заходить в море запрещено. По их же информации, на всех спасательных вышках подняты красные флажки.



«Обращайте внимание на предупреждающие знаки. Если на вышках поднимут белые флажки, купаться в море будет разрешено. Просим соблюдать правила безопасности», - сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

















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