СГБ привлекла к уголовной ответственности двух сотрудников Службы надзора мэрии Тетрицкаро

06.07.2018 15:04 К уголовной ответственности привлечены начальник Службы надзора мэрии муниципалитета Тетрицкаро, ведущий специалист службы, и директор двух компаний – сообщили "Интерпрессньюс" в Службе государственной безопасности.



Ведется следствие по фактам группового мошенничества в крупном размере по предварительному сговору, и служебной халатности (по подпункту "а" части 2 статьи 180, подпункту "б" части 3 статьи 180, и части 1 статьи 342 УК Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет).



Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности"- говорится в заявлении СГБ.

















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