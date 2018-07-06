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СГБ привлекла к уголовной ответственности двух сотрудников Службы надзора мэрии Тетрицкаро
06.07.2018 15:04
К уголовной ответственности привлечены начальник Службы надзора мэрии муниципалитета Тетрицкаро, ведущий специалист службы, и директор двух компаний – сообщили "Интерпрессньюс" в Службе государственной безопасности.
Ведется следствие по фактам группового мошенничества в крупном размере по предварительному сговору, и служебной халатности (по подпункту "а" части 2 статьи 180, подпункту "б" части 3 статьи 180, и части 1 статьи 342 УК Грузии, что предусматривает в виде наказания пресечение свободы сроком от 6 до 9 лет).
Следствие ведет Антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности"- говорится в заявлении СГБ.
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