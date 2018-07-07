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В Грузии на пограничных пунктах интегрирована еще одна база Интерпола


07.07.2018   16:30
Данные из базы разыскиваемых лиц Генерального секретариата Интерпола (Nominals) интегрированы в системы погранично-пропускных пунктов Грузии. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Процесс интеграции начался в июне. К настоящему времени сотрудники грузинских пограничных пунктов уже получили прямой доступ к данным базы Интерпола.

База Nominals содержит более 153 тысяч записей — данные международных преступников, пропавших без вести, информация о различных криминальных преступлениях, фотографии, отпечатки пальцев и т.д..

До сих пор для грузинских пограничников возможен был доступ только к двум базам. Один из них – это «База данных похищенных и потерянных документов» (SLTD). Эта система была создана Интерполом после терактов, произошедших в США 11 сентября 2001 года. База помогала государствам защитить своих граждан от террористов и других опасных преступников, которые пытаются въехать в страну, используя поддельные или украденные проездные документы.

Другая база, доступная в Грузии – это «База данных украденных автомобилей» (SMV). Эта система позволяет полиции в странах-членах проводить проверку подозрительного автомобиля и быстро определять, является ли это транспортное средство украденным.

В полицейской академии МВД Грузии уже провели семинары «Об электронных связях с информационной базой Интерпола». На курсах, где присутствовали начальники всех контрольно-пропускных пунктов, объясняли принципы работы с базой Nominals. Семинары организовали по инициативе Национального центрального бюро Интерпола МВД Грузии.

Тренинги проводил представитель Директората информационных систем и технологий Интерпола Божидар Попович. Курсы также читал глава Национального центрального бюро Интерпола Георгий Мезвришвили.






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