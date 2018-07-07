Бедоидзе: После произошедшей на улице Хорава трагедии полиция работала в 24-часовом режиме

07.07.2018 20:47 «После произошедшей на улице Хорава трагедии полиция работала в 24-часовом режиме для раскрытия этого тяжкого преступления», - так ответил начальник департамента полиции Тбилиси Шалва Бедоидзе на вопрос члена парламентской следственной комиссии от «Европейской Грузии» Ираклия Абесадзе касательно проведенной ночью беседы с несовершеннолетними.



«Нами были опрошены как несовершеннолетние, так и совершеннолетние свидетели, которые могли как-то соприкоснуться с тем, что произошло или обладать какой-либо информацией об интересующих следствие деталях. Конкретно, кто и с кем беседовал, или кто и сколько времени находился в отделении полиции, этого сообщить не могу, так как велась весьма обширная работа, поскольку было совершенно ужасное преступление. В первый же день погиб один молодой человек, затем умер и второй.



Сотрудниками полиции там проводилась 24-часовая работа для установления истины по этому делу, чтобы это тяжкое преступление не осталось нераскрытым. В отношении лиц, которые были опрошены в рамках следствия, нарушение закона не имело место», - заявил Шалва Бедоидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

