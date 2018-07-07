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В Грузии арестовали мужчину, предложившего взятку полицейскому
07.07.2018 22:28
В грузинском регионе Самцхе-Джавахети задержали мужчину, который предлагал взятку сотруднику полиции. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.
Расследованием дела занимались департамент полиции и прокуратура региона.
По данным следствия, в мае 2018 года местная полиция остановила автомобиль, которым управлял обвиняемый З.П.. На машине он перевозил незаконно срубленную древесину.
Незаконная вырубка и транспортировка деревьев в отдельных случаях может содержать признаки уголовного преступления и грозить лишением свободы на срок до трех лет. Какое наказание последовало в отношении З.П., в прокуратуре не уточняют.
Вместе с тем, из сообщения ведомства следует, что спустя некоторое время после остановки автомобиля, обвиняемый встретился с сотрудником департамента полиции Самцхе-Джавахети МВД Грузии.
Ему он предложил деньги за помощь в систематической перевозке леса и сопровождение из Боржомского района.
По решения суда Ахалцихского района З.П. арестовали по обвинению в «даче взятки с целью совершения незаконных действий». Задержанному грозит от четырех до семи лет лишения свободы.
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