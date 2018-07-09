|
|
В ходе учений на полигоне «Орполо» погиб военнослужащий
09.07.2018 13:28
Министерство обороны Грузии сообщило о смерти во время учений на полигоне «Орполо» в регионе Самцхе-Джавахети военнослужащего Вооруженных сил страны. По данным ведомства, скончался капрал Мирза Чичуа 1987 года рождения.
Как говорится в сообщении Минобороны, водителю 34-го артиллерийского батальона III пехотной бригады после завершения одного из этапов плановых учений стало нехорошо, после чего с подозрением на сердечную недостаточность он был доставлен в реанимационное отделение одной из клиник Ахалцихе. Врачам спасти молодого мужчину не удалось.
Министерство обороны Грузии в связи со смертью капрала выразило соболезнования родным и близким погибшего. В свою очередь МВД начало расследование данного факта: возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии – «лишение жизни по неосторожности».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна