В ходе учений на полигоне «Орполо» погиб военнослужащий

09.07.2018 13:28 Министерство обороны Грузии сообщило о смерти во время учений на полигоне «Орполо» в регионе Самцхе-Джавахети военнослужащего Вооруженных сил страны. По данным ведомства, скончался капрал Мирза Чичуа 1987 года рождения.



Как говорится в сообщении Минобороны, водителю 34-го артиллерийского батальона III пехотной бригады после завершения одного из этапов плановых учений стало нехорошо, после чего с подозрением на сердечную недостаточность он был доставлен в реанимационное отделение одной из клиник Ахалцихе. Врачам спасти молодого мужчину не удалось.



Министерство обороны Грузии в связи со смертью капрала выразило соболезнования родным и близким погибшего. В свою очередь МВД начало расследование данного факта: возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии – «лишение жизни по неосторожности».

















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