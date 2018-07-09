Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ходе учений на полигоне «Орполо» погиб военнослужащий


09.07.2018   13:28
Министерство обороны Грузии сообщило о смерти во время учений на полигоне «Орполо» в регионе Самцхе-Джавахети военнослужащего Вооруженных сил страны. По данным ведомства, скончался капрал Мирза Чичуа 1987 года рождения.

Как говорится в сообщении Минобороны, водителю 34-го артиллерийского батальона III пехотной бригады после завершения одного из этапов плановых учений стало нехорошо, после чего с подозрением на сердечную недостаточность он был доставлен в реанимационное отделение одной из клиник Ахалцихе. Врачам спасти молодого мужчину не удалось.

Министерство обороны Грузии в связи со смертью капрала выразило соболезнования родным и близким погибшего. В свою очередь МВД начало расследование данного факта: возбуждено уголовное дело по статье 116 УК Грузии – «лишение жизни по неосторожности».







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна