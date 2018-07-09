В Германии задержали гражданина Грузии с 45 фальшивыми паспортами

09.07.2018 14:49 В Германии задержали гражданина Грузии 51 года, у которого было 45 паспортов, выданных на разные имена - пишет Sz-online.de



Согласно информации медиа средства, мужчину разыскивала Служба розыска иностранцев, а задержание произошло у города Бад-Шандау.



По информации медиа средства, в ходе проверки документов полиция Дрездена задержала гражданина Грузии, и обнаружила у него второй паспорт. После детального обыска правоохранители изъяли еще 43 паспорта.



Полиция установила, что в 1997-2018 годы мужчина фигурировал в 12 разных случаях грабежа и разбоя. Его четыре раза выдворяли из Германии. Он в текущем году обратился к Германии с просьбой дать ему убежище, но страна отказала ему на это прошение. Кроме того, гражданину Грузии на 5 лет запретили въезжать в Германию, но он смог вернутся в страну с паспортом, выданным на чужое имя. В ходе рассмотрения дела в суде мужчина начал ругаться в адрес государственных служащих, из-за чего ему определили предварительное заключение.



По сообщению медиа средства, происшествие имело место 3 июля.

















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