Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Германии задержали гражданина Грузии с 45 фальшивыми паспортами


09.07.2018   14:49
В Германии задержали гражданина Грузии 51 года, у которого было 45 паспортов, выданных на разные имена - пишет Sz-online.de

Согласно информации медиа средства, мужчину разыскивала Служба розыска иностранцев, а задержание произошло у города Бад-Шандау.

По информации медиа средства, в ходе проверки документов полиция Дрездена задержала гражданина Грузии, и обнаружила у него второй паспорт. После детального обыска правоохранители изъяли еще 43 паспорта.

Полиция установила, что в 1997-2018 годы мужчина фигурировал в 12 разных случаях грабежа и разбоя. Его четыре раза выдворяли из Германии. Он в текущем году обратился к Германии с просьбой дать ему убежище, но страна отказала ему на это прошение. Кроме того, гражданину Грузии на 5 лет запретили въезжать в Германию, но он смог вернутся в страну с паспортом, выданным на чужое имя. В ходе рассмотрения дела в суде мужчина начал ругаться в адрес государственных служащих, из-за чего ему определили предварительное заключение.

По сообщению медиа средства, происшествие имело место 3 июля.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Москвы в Батуми будет ездить автобус
Экспорт грузинских персиков увеличился в девять раз
В июне больше всего цены снизились на продовольствие и безалкогольные напитки
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
Сирийская оппозиция осуждает признание Асадом независимости оккупированных Россией территорий Грузии
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна