МВД Грузии распространяет информацию о деталях убийства семьи Смит

09.07.2018 17:05 По факту гибели членов семьи Смит в ущелье Хада задержан молодой человек 1998 года рождения, который подозревается в совершении жестокого убийства. Об этом сегодня, 9 июля, на специальном брифинге сообщил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. По его словам, наказание за это преступление подразумевает пожизненное заключение.



Сообщается, что погибшие Райан и Лора Смит и их четырехлетний сын проживали в Марнеули и являлись членами протестантской общины. У семьи, по словам главы местного радио Камилы Мамедовой, был свой бизнес в Грузии - производство натуральных ковров. Имевшая американское гражданство супружеская чета проживала в Грузии более шести лет, грузинское гражданство они получили в 2014 году.



«Сотрудники департамента полиции региона Мцхета-Мтианети в результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий задержали М.К., 1998 года рождения, по обвинению в преднамеренном убийстве двух и более лиц, включая умышленное убийство несовершеннолетнего, при отягчающих обстоятельствах. Совершенное им преступление подразумевает пожизненное заключение», - заявил на брифинге в МВД Мамука Челидзе.



По его словам, первоначально расследование началось по статье «причинение вреда здоровью по неосторожности». После получения первичных данных медицинского осмотра, дело было переквалифицировано по статье «преднамеренное убийство». В результате следственных действий с задержанным сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело ребенка, 2014 года рождения.



Следствием установлено, что 4 июля около водопада в ущелье Хада в результате ссоры обвиняемый из охотничьего ружья смертельно ранил Райана Смита и его четырехлетнего сына. Лора Смит, пытаясь убежать, сорвалась в ущелье и погибла. Задержанный оставил на месте труп мужчины, а тело ребенка спрятал.



Как сообщил представитель МВД, в рамках расследования проводится экспертиза тел погибших. Также будет проведена психиатрическая экспертиза для определения вменяемости задержанного.















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